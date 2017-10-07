بأوامر القريني.. استمرار تجميد كبار الشباب

المواطن - الرياض

طالب مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة عبد الله القريني، الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الأوروغوياني دانييل كارينيو، باستبعاد الثنائي سعود كريري وأحمد عطيف من تدريبات الليوث.

وقال مجلس إدارة الشباب في طلبه لمدرب الليوث، إن كلا اللاعبين يتعمدان إثارة الأزمات داخل الفريق، وبجانب خلافتهما مع المدرب السابق سامي الجابر.

وكان سامي الجابر المدير الفني السابق لفريق الشباب، قد قام بتجمد الثنائي سعود كريري وأحمد عطيف، وإبعادهما عن تدريبات الفريق بسبب كثرة أزماتهما داخل القلعة الشبابية.

وأكدت إدارة الشباب، أن العقوبة الموقعة على الثنائي سعود كريري وأحمد عطيف، لم تنته برحيل سامي الجابر عن تدريب الليوث، لذلك طالبت كارينيو بإخراج اللاعبين من حساباته بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن عقد عطيف (قائد الفريق) انتهى مع الشباب بنهاية الموسم المنصرم، وكان قريباً من الاعتزال نهائياً، ولكن إدارة الليوث قررت تجديد عقد اللاعب لمدة موسم واحد تقديراً لما قدمه مع الفريق خلال السنوات الماضية.







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