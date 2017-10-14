بالأرقام.. إنجاز تاريخي لدراجي الأخضر في كأس آسيا

المواطن - علي الحمداوي

وصلت بعثة المنتخب السعودي للدراجات إلى الرياض، قادمة من العاصمة الهندية نيودلهي، بعد فراغهم من المشاركة في منافسات كأس آسيا الـ17 للدراجات للمضمار.

وحقق دراجو الأخضر خلال مشاركتهم في البطولة، 7 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، وبرونزية في أول إنجاز آسيوي يسجل باسم دراجات المملكة العربية السعودية.

وكان في استقبال البعثة رئيس الاتحاد السعودي للدراجات صباح الكريديس ونائب الرئيس سلمان السيد والمدير التنفيذي للاتحاد المهندس فواز أبو طالب.

وجاءت الميداليات على النحو التالي:

الميدالية الذهبية في المطاردة الفرقية عن طريق منتخب الشباب.

الفضية الأولى في منافسات المطاردة الفرقية عن طريق منتخب الكبار.

الفضية الثانية عن طريق منتخب الشباب في سباق المطاردة الفرقية.

الفضية الثالثة عن طريق الدراج الشاب أحمد الحسن في سباق الكيلو.

الفضية الرابعة جاءت عن طريق الدراج عبدالعزيز الخويتم في سباق الكيلو كبار.

الفضية الخامسة عن طريق منتخب فئة الكبار في سباق المطاردة الفرقية.

البرونزية عن طريق الدراج الشاب حسن البراهيم في سباق النقاط.







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