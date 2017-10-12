بالأرقام.. اقتصاد قطر ينهار والدوحة تلجأ للصكوك

يواجه الاقتصاد القطري، شبح الانهيار بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقصاد جراء قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لعلاقاتها مع الدوحة في يونيو الماضي.

وتعتزم قطر جمع تمويل بقيمة 9 مليارات دولار على الأقل من بيع الصكوك لمواجهة التراجع الشديد الذي تشهده كل القطاعات على مدى الأشهر الماضية.



وفي محاولة منه لمواجهة العجز المالي أضاف مصرف قطر المركزي ما يعادل 19 مليار دولار من الأصول المقدرة بالعملات الأجنبية التي لم يتم الكشف عنها سابقاً، إلى احتياطاته الإجمالية في شهر أغسطس حسب صحيفة بلومبيرغ.





بورصة قطر عند أدنى مستوى

وقد شهدت بورصة قطر تراجعًا حادًا خلال الفترة الماضية فيما انخفضت قيمة العملة القطرية بشكل لم يسبق له نظير الأمر الذي يهدد بحدوث انكماش اقتصادي وشيك في قطر.

وقد شهد مؤشر سوق قطر هبوطاً بنسبة 0.8%، متوجهاً بذلك إلى رابع هبوط مباشر في ظل تراجع سهم أكبر بنك قطري، وهو بنك قطر الوطني، بنسبة 1.5% وتتوالى خسائر البورصة القطرية بشكل أسبوعي.