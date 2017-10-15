بالأرقام.. الباطن الحصان الأسود في دوري المحترفين

المواطن - الرياض

يبدو أن فريق الباطن سيكون هو من يستحق لقب “الحصان الأسود” في دوري المحترفين السعودي الموسم الحالي 2017- 2018.

وحصد السماوي حتى الآن 13 نقطة بعد مرور 6 جولات من المسابقة، متساويًا مع ثلاثي المقدمة؛ الأهلي، الفيصلي، وحامل اللقب الهلال.

وسجل الباطن حتى الآن 11 هدفًا، فيما تلقت شباكه 5 أهداف، وهو العدد الأقل من بين جميع فرق المسابقة ويبين مدى صلابة وقوة دفاع الفريق.

ونجح الباطن في التغلب على فرق كبيرة تفوقه في التاريخ والجماهيرية، مثل فوزه 3- 1 على الاتحاد في الجولة الأولى، 2- 1 على الشباب في الجولة الثالثة، بينما خسر بصعوبة شديدة في الوقت القاتل 1- 2 أمام الأهلي ضمن الجولة الرابعة في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًّا.

ويحتل الباطن حاليًّا المركز الرابع في ترتيب دوري المحترفين السعودي، مع العلم أنه أنهى الموسم الماضي من المسابقة في المركز الـ12.

وفاز الباطن يوم السبت على مضيفه الاتفاق بثلاثية لهدف، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين.







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