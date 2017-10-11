بالأرقام.. دياز أفضل مدرب في الدوري السعودي

المواطن - الرياض

اقتنص الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لقب أفضل مدرب في الدوري السعودي للمحترفين، طبقاً لتصويت الجماهير السعودية.

وأطلق «في المرمي» التصويت على أفضل مدرب في الدوري السعودي للمحترفين، وحصل رامون دياز على 58% من أصوات الجماهير، وحل البرتغالي جواكيم ماتشادو مدرب الباطن في المركز الثاني بنسبة 25 %.

وفي المركز الثالث حل الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للنادي الأهلي، بنسبة تصويت بلغت 13%، وجاء رازوفيتش، المدير الفني للفيصلي، في المركز الرابع بنسبة 4 % من الأصوات.

يذكر أن رامون دياز قاد الهلال لصدارة الدوري السعودي برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل، بعد مرور 5 جولات من عمر المسابقة التي يحمل لقبها الزعيم عن الموسم المنصرم.

وضع أبناء القلعة الزرقاء تحت قيادة دياز، قدماً في نهائي دوري أبطال آسيا بعدما تغلب على بيروزي الإيراني 4-0 في مباراة الذهاب.







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