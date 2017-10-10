بالأرقام.. ريفاس يكتسح تصويت لاعب وهدف الجولة الخامسة

المواطن - الرياض

توج المحترف الفنزويلي جيلمن ريفاس، بلقب لاعب الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والذي يتصدر ترتيبه الزعيم برصيد 13 نقطة.

وسيطر محترف الهلال على تصويت الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، حيث تفوق في تصويت هدف ولاعب الجولة من STC.

ونافس ريفاس على لقب لاعب الجولة لاعبا النصر وليد عبدالله ومحمد فوزير، ولكن الجماهير أنصفت مهاجم الهلال، طبقاً للإحصائية الصادرة عن أوبتا.

وحصد ريفاس على 58% من نسبة تصويت الجماهير، مقابل 26% لمحمد فوزير، و16% لوليد عبدالله، علماً بأن التصويت شارك فيه أكثر من 50 ألف متابع.

وعلى مستوى هدف الجولة، رشح المحللين الفنيين ثلاثة أهداف، وجاء هدف ريفاس في مرمى القادسية بالصدارة بنسبة 44%، بينما حل هدف فهد الأنصاري لاعب الاتحاد في مرمى التعاون بالمركز الثاني بنسبة 28%.

وحل في المركز الثالث بتصويت هدف الجولة الخامسة، هدف لاعب الأهلي ليوناردو سوزا، في مرمى الرائد بنسبة 27% .







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