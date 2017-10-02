بالأرقام.. فهد المولد الهداف التاريخي للاتحاد

المواطن - علي الحمداوي

حقق النجم فهد المولد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إنجازاً شخصياً له مع النمور، بعدما بات الهداف التاريخي للعميد في دوري المحترفين.

ولعب المولد مع الاتحاد منذ تطبيق الدوري السعودي للمحترفين 115 مباراة، تمكن خلالها الفهد من تسجيل 35 هدفاً، ليصبح هداف الاتحاد التاريخي خلال حقبة دوري المحترفين.

يذكر أن دوري المحترفين تم اعتماده خلال موسم 2008-2009، وبالتالي هدافو الاتحاد قبل هذا التاريخ لم تعتمد أرقامهم في إحصائية فهد المولد، وخاصة أن العميد يملك كوكبة من الهدافين.

ولعل أبرز الهدافين في الاتحاد خلال السنوات الماضية هو النجم حمزة إدريس والذي أحرز 33 هدفاً في الموسم 99ـ2000، ولكن لم يكن نظام الاحتراف قد طبق آنذاك.







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