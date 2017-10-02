بالأرقام.. ماذا قدم الحربي مع الأهلي قبل التجديد؟

المواطن - علي الحمداوي

«لاعب مميز، وجوده مهم مع الفريق خلال السنوات المقبلة» رسالة وجهها الأوكراني سيرجي ريبيروف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمجلس إدارة الراقي بشأن تجديد تعاقد المدافع منصور الحربي.

وعلى الفور قرر مجلس إدارة الأهلي، تنفيذ توصية المدرب، معلنًا تجديد عقد منصور الحربي مدافع الفريق الأول بشكل رسمي حتى 2021 (3 سنوات).

قدم الحربي مع الأهلي مستوى مميزًا خلال الموسم الماضي، رغم فشل الراقي في التتويج بأي بطولة محلية، حيث فاز الهلال بالدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، في حين حصد الاتحاد كأس ولي العهد.

وفي التقرير التالي نستعرض مشوار الحربي مع الأهلي خلال موسمي 2016-2017 و2017-2018.

2016-2017

لعب الحربي مع الأهلي الموسم المنصرم 14 مباراة، منها 9 أساسياً، و5 بديلاً، في المقابل جلس احتياطياً في 9 مباريات، وبإجمالي عدد دقائق لعب بلغ 852 طوال الموسم.

وعلى مستوى الأهداف، صنع الحربي خلال موسم 2016-2017، 3 أهداف لزملائه، منها هدف بالقدم اليمنى وآخر باليسرى، ومثله بالرأس، وحصل على بطاقتين صفراويتين.

2017-2018

شارك منصور الحربي مع الأهلي في 4 مباريات كاملة، من أصل 5 مباريات لعبها الراقي في الدوري السعودي للمحترفين، وبإجمالي عدد دقائق لعب بلغ 360 دقيقة.

ولم يتمكن الحربي حتى الآن من تسجيل أو صناعة أهداف مع الأهلي، وحافظ على سجله خالياً من الإنذارات.







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