بالأرقام.. نيمار يتفوق على ميسي ويتصدر أوروبا

المواطن - علي الحمداوي

حقق المحترف البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تفوقاً على زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.

وتصدر النجم البرازيلي قائمة الأكثر مراوغة في الدوريات الخمسة الكبرى «إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، إنجلترا»، متفوقاً على مهاجم برشلونة الحالي ليونيل ميسي.

وتمكن نيمار من النجاح في 46 مراوغة من أصل 72، متصدراً قائمة أفضل اللاعبين مراوغة بالدوريات الخمس الكبرى، بينما حل زميله السابق ميسي، في المركز الثاني برصيد 42 مراوغة ناجحة.

وشهدت مباراة باريس سان جيرمان أمام بوردو في الجولة الثامنة من عمر الدوري الفرنسي العدد الأكبر من مراوغات النجم البرازيلي، والذي تمكن من تسجيل هدفين من أصل 6 خلال المباراة.

وتمكن نيمار منذ انضمامه لباريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من إحراز 6 أهداف وصناعة 5 آخرين في الدوري الفرنسي، وحقق نسبة مراوغات ناجحة قدرها 64%.

وعلى الجانب الآخر سجل ميسي مع برشلونة الموسم الجاري في الدوري الإسباني، 11 هدفًا وصناعة هدفين، ونجح في 42 مراوغة من أصل 68، بنسبة نجاح قُدرت بـ 62%.

وضمت قائمة أفضل 6 مراوغين في الدوريات الخمس الكبرى كل من

نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان) – 46 مراوغة ناجحة.

ليونيل ميسي (برشلونة) – 42 مراوغة ناجحة.

نبيل فقير (ليون) – 35 مراوغة ناجحة.

باولو ديبالا (يوفنتوس) – 26 مراوغة ناجحة.

أليخاندرو جوميز (أتلانتا) – 26 مراوغة ناجحة.

تانجي ندومبيلي (ليون) – 26 مراوغة ناجحة.







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