بالأسماء.. تعليم عسير يحقق 5 مراكز في جائزة التميز

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، 5 مراكز في جائزة وزارة التعليم للتميز في دورتها الثامنة على مستوى المملكة .

وقدم مدير عام التعليم في المنطقة جلوي آل كركمان، التهنئة للفائزين والفائزات، فيما ثمن جهود القائمين والقائمات على الجائزة.

من جهتها أوضحت منسقة الجائزة فاطمة أبو ملحة، أن نتائج التحكيم أسفرت عن فوز : عزة سعد علي عسيري ، من الثانوية الرابعة ، وهيا علي سعد آل عزيز ،من الابتدائية الأولى للتحفيظ ، في فئة الإدارة والمدرسة ، وفاطمة أحمد الشرعبي ، من ابتدائية صدى الإبداع ، في فئة المرشد الطلابي ، وعافية محمد يحيى الفيفي ، من مكتب تعليم خميس مشيط ، في فئة المشرف التربوي، وريم محمد عبد الله الغامدي ، من الثانوية الثانية والعشرين، في فئة الطالب.

وأضافت أن من حصل على درجة التميز كل من : طلال سعيد آل دغيم ، من ثانوية الرواد ، وهدى علي سعيد القرني ، من الثانوية الثانية عشرة بخميس مشيط ، في فئة الإدارة والمدرسة ، وفي فئة المعلم : ماجد محمد آل طلحان ، من متوسطة عمرو بن العاص ، ونادية غرم سعيد الشهري ، من ابتدائية سدوان ببللسمر ، ومريم أبوطالب أبو مرعي بكاري ، من الروضة الخامسة بخميس مشيط ، وفي فئة المرشدة :عزيزة علي أحمد آل ماكر ، من الابتدائية الخامسة بالقاعدة الجوية ، وفئة الطالبة : شهد يحيى محمد مفرح خبية ، من الثانوية الرابعة بأبها، ومجد حسين علي حسين آل قماش من الثانوية السادسة بخميس مشيط ، ونجود أحمد عوضة البكري الشهري، من الثانوية العاشرة بخميس مشيط ، والريم عائض سعيد آل سالم ، من ثانوية درب العقيدة بأحد رفيدة.







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