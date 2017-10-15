بالتفاصيل.. 16 مشروعاً على مائدة اجتماع العربية للسياحة ووفد هيئة السياحة

المواطن. اتحاد الصحافة السياحي . جدة:

أكد رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد أن المنظمة منذ تأسيسها تحظى برعاية ودعم شخصي من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز – رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأضاف آل فهيد أنه نظير لهذا الدعم المتواصل حققت المنظمة الكثير من الإنجازات على المستويين الإقليمي والعالمي واستفادت الكثير من الدول من خططها واستراتيجياتها والتي دائماً ما تحظى بإشادة قادة الدول العربية.

جاء ذلك خلال استقبال آل فهيد وفد الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برئاسة الدكتور خالد الدخيل مستشار سمو رئيس الهيئة وبمشاركة مديري المناطق والإدارة القانونية لاستعراض أوجه التعاون المشترك ما بين الجانبين.

وكان الوفد قد ناقش أثناء الزيارة ما يزيد على 16 مشروعًا وفعالية تمثلت أبرزها في الدورات التدريبية في مجال التسويق الإلكتروني واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التسويق باستخدام المحتوى من خلال تدريب منسوبي الهيئة على أحدث اتجاهات التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال كون السياحة الإلكترونية هي نافذة السياحة الجديدة للعالم كله ومؤتمر ومعرض تكنولوجيا السياحة والسفر والتسويق السياحي الإلكتروني، مؤتمر ومعرض السياحة البينية بين الدول الإسلامية ، مؤتمر ومعرض ومسابقة المراكب الشراعية لذوي القدرات الخاصة ، بطولة كرة القدم التفاعلية فيفا 18 بالإضافة إلى معارض للتسويق مصاحبة للبطولة بعدة إمارات بالمملكة برعاية الهيئة ودعم القطاع الخاص، البطولة العربية لمهارات الفري ستايل لكرة القدم دعمًا للسياحة البينية والبداية بالمملكة ، مشروع القرية العربية والذي يشتمل على 22 جناحاً للبلاد العربية ، بحيث يخصص جناح لكل دولة عربية على حدة، لإبراز ثقافة وعادات وتقاليد كل دولة من خلال بيع الصناعات التقليدية ودعم الأسر المنتجة.

ويقدم أمام كل جناح أكلات محلية لكل دولة، وستشتمل القرية على قاعات للمؤتمرات وبحيرات صناعية ومسارح للاحتفالات ومدن ترفيهية، وينفذ بجوارها في المرحلة الثانية مشروع تراثي ثقافي عبارة عن البادية العربية، تحكي وتبرز عادات وتقاليد البادية لكل دولة عربية، وستتاح الفرصة لاستضافة 3 دولة صديقة سنوياً ، برامج المنظمة في مجال السياحة البحرية ويتضمن إقامة العديد من الفعاليات البحرية والمعارض والمؤتمرات ، معرض القوارب واليخوت، مؤتمر ومعرض الغوص، معرض المستلزمات البحرية، مؤتمر ومعرض الرياضات البحرية ومؤتمر ومعرض الطب الرياضي وطب الأعماق، سياحة الكروز (سفن الركاب السياحية).

كما ستشمل القرية مسابقات رياضة بحرية عربية وعالمية، كمسابقات وبطولة الجت سكي وبطولة الزوارق والتجديف وغيرها ومقترح مشروعات التأهيل والتدريب وبرامج تأهيل المنشآت السياحية للحصول على علامة الأيزو ( مركز تنمية الأعمال والتدريب) برنامج تأهيل المنشآت للحصول على شهادة الأيزو لرفع الجودة للمنشآت السياحية (فنادق، شقق فندقية ومفروشة ومنتجعات سياحية)، مشروع بطاقة كريدى مكس الائتمانية ارتأت المنظمة أن تضع في يد السائح الزائر الخليجي بصفة خاصة والعربي بصفة عامة أسلوباً مأموناً للدفع لما لحمل النقود من مخاطر، وهو بطاقة الكريدي مكس الائتمانية، بالتعاون مع بنك البحرين والكويت BBK والذي يعتبر أحد البنوك الخليجية التي تتمتع بسمعة جيدة وخبرة وحرفية تزيد على 40 سنة، وله تصنيفه المالي المميز، ولديه الأدوات والوسائل ما يمكنه من إصدار هذه البطاقات في المملكة، وفق الضوابط القانونية والتزاماً بالقوانين المعمول بها في المملكة وستقدم شركة كريدي مكس ببنك BBK دراسة تفصيلية عن أنجح الأساليب لإدارة المخاطر الناتجة عن هذه العملية ، مشروع الهوبوكينج تبنت المنظمة مشروع موقع للحجوزات الإلكترونية على شبكة الإنترنت Hubooking International Booking System ، وهو برنامج متكامل للحج والعمرة واستخراج التأشيرات وحجز الفنادق والطيران والانتقالات، وكذلك نظام متابعة الزائر منذ لحظة وصوله حتى لحظة مغادرته لأراضي المملكة، وقد أعد البرنامج بالتعاون مع إحدى أكبر الشركات المتخصصة في إدارة أنظمة المواقع الإلكترونية وتأمينها وتم اختبار النظام بالكامل، وفي طور التنسيق مع وزارة الحج والعمرة للاطلاع على المشروع وتجربته، مشروع بوالص ضمان الاستثمار من خلال التعاون مع المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار، فكرة مشروع للحد من البطالة من خلال تنمية المجتمعات المحلية وإيجاد سياحة مستدامة.







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