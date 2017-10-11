بالتفصيل.. مواعيد وشروط التقديم على وظائف الخدمة المدنية عبر جداره

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف الإدارية المتاحة للخريجين والخريجات في تخصصات علمية، ودعتهم لشغل نحو (1890) وظيفة إدارية مشمولة بسلم رواتب الموظفين (الوظائف الإدارية) بعد تأجيل موعد الإعلان لأكثر من مرة.

مواعيد التقديم

وأوضحت الخدمة المدنية أن التقديم على الوظائف عبر نظام جدارة، وهي المنصة الإلكترونية للتقديم، وقد وضعت الخدمة المدنية مواعيد للتقديم بالنسبة للرجال والنساء لشغل عدد (1890) وظيفة إدارية بالجهات الحكومية على النحو التالي:

مواعيد الرجال من يوم 20- 1- 1439 وحتى 24- 1- 1439 هـ على مدار اليوم في أي وقت.

مواعيد النساء تبدأ من يوم 25-1-1439 وحتى 29- 1- 1439 وعلى مدار الـ 24 ساعة.

الخطة الزمنية

ومن خلال الخطة الزمنية يتم الإعلان عن الوظائف المتاحة بالمصالح الحكومية للتقديم عليها عبر رابط جدارة الإلكتروني المخصص للوظائف المعلن عنها بوزارة الخدمة المدنية.

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية قد قامت بتأجيل موعد الإعلان عن تقديم وظائف إدارية الخدمة المدنية 1439 لمنتصف الأسبوع المقبل وذلك لإعطاء فرصة للجهات الحكومية في الإعلان عن ما تحتاجه من شغل وظائف إدارية مشمولة بسلم رواتب الموظفين بها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية “حمد المنيف” أن التأجيل بناء على رغبة الجهات الحكومية لإعطائها مزيداً من الوقت لتحديد احتياجها من الوظائف الحكومية المطلوبة بها.

التسجيل عبر جدارة

ويتم التسجيل في كافة الوظائف التي تعلن عنها وزارة الخدمة المدنية، عبر رابط جدارة، وذلك بالدخول من هذا الرابط (هنا)

على منصة التوظيف الإلكتروني جدارة، ثم كتابة البيانات المطلوبة حسب الخطوات التالية:

– في حالة التسجيل الجديد يتم التسجيل بالمنصة.

– في حالة سابقة التسجيل تتم كتابة البيانات المطلوبة من رقم الهوية وكلمة السر، والجنس ورمز التحقق ثم الضغط على دخول.

– وبعد الدخول يتم ملء البيانات الخاصة بطالب التقديم وفق المطلوب من بيانات تخص الوظيفة المتقدم لها.

التخصصات المطلوبة

ويمكن معرفة التخصصات المطلوبة من خلال الروابط التالي:

الوظائف الإدارية للرجال (هنا).

الوظائف الإدارية للنساء (هنا).







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