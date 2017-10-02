بالجهود الذاتية.. بلدية بيشة تزرع ٤٠ ألف وردة

المواطن-نواف آل مثاعي-بيشة

بدأت بلدية محافظة بيشة، ممثلة في قسم الحدائق والتجميل، وبجهود ذاتية، زراعة ٤٠ ألف وردة موسمية.

وأوضح رئيس بلدية بيشة المهندس محمد بن حمد آل بشر، أن البلدية ماضية في تجميل المحافظة بالنخيل والورود والمسطحات الخضراء، كما أنهت البلدية الدراسات المتعلقة بتوفير مصادر المياه وزراعة الحدائق الواقعة جنوب المدينة على امتداد طريق محمد بن عبدالوهاب، وسيتم الشروع في تنفيذها خلال الأشهر المقبلة بإذن الله.

وستشمل أعمال تنفيذ زراعة الورد عدداً من الطرق الرئيسية والميادين والحدائق، كما ثمن جهود قسم الحدائق والتجميل والذي يرأسه المهندس فالح الصفار.







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