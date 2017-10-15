بالخطوات.. طريقة استكمال إجراءات التخصيص عبر بوابة سكني وموقع وزارة الإسكان

المواطن - الرياض

تقدم بوابة إسكان وموقع برنامج سكني تفاصيل عملية استكمال اجراءات التخصيص للمستفيدين من الدفعة التاسعة من برنامج سكني التي تم الإعلان عنها اليوم وضمن أكثر من 30 ألف مستفيد.

ويمكن للمستفيدين، الذين ظهرت أسماؤهم ضمن الدفعة الأخيرة من برنامج سكني لهذا الشهر إلى استكمال إجراءات تخصيص الدعم عبر الدخول إلى مواقع كل جهة بحسب نوع التمويل الذي حصل عليه المواطن.

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن المواطنين المعلنة أسماؤهم ضمن الدفعة الأخيرة من برنامج سكني الراغبين باستكمال إجراءات التخصيص عليهم الدخول إلى بوابة إسكان عبر الرابط التالي (هنا)، ‏كما دعت مستفيدي ⁧‫صندوق التنمية العقارية‬⁩ إلى الدخول إلى بوابة الصندوق (هنا).

وتضمنت الدفعة الأخيرة من برنامج سكني 30569 منتجاً سكنياً وتمويلياً ضمن برنامج الدعم السكني في دفعته التاسعة.

وتشمل منتجات سكني الدفعة التاسعة 13.903 وحدات سكنية، 8.966 أرضاً سكنية مطورة، و7.700 تمويل سكني.

يذكر أن وزارة الإسكان قد تعهدت مطلع العام الجاري بتوفير 280 ألف منتج سكني وتمويلي، على دفعات شهرية، وتشمل 120 ألف وحدة سكني متنوعة المساحات والأسعار وتتناسب مع جميع فئات المجتمع، بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين المحليين والدوليين، على أن يتم استلامها خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام، و75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء ضمن النطاق العمراني، و85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.







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