بالصورة.. واجبات على الممول العقاري تجاه عملائه

المواطن - الرياض

أكدت جمعية حماية المستهلك، أن هناك واجبات يجب على الممول تنفيذها تجاه العملاء.

وجاء ذلك بحسب إنفوجرافيك، نشره حساب حماية المستهلك على “تويتر”، ضمن سلسلة “تعرف على حقك”، وكانت أول الواجبات اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات للعناية بالعملاء، وثانيًا تكليف مختصين ممن لديهم دراية كافية بمنتجات التمويل العقاري للتواصل مع العملاء لتقديم شرح واضح لما يلي (طبيعة المنتج- تفاصيل وبنود العقد ذات العلاقة- آلية إعادة التسعير- الإجابة عن أية استفسارات للعميل في هذا الشأن).

أما ثالثًا، فهي تقديم الممول العقاري خيارًا أو أكثر للعميل، بالإضافة إلى خيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم.







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