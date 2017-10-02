بالصور.. أبا الخيل يفتتح معرض الاحتفاء باليوم الوطني بمركز دراسة الطالبات

المواطن - الرياض

افتتح مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، بعد صلاة العشاء مساء أمس الأحد، بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للطالبات معرض الاحتفال باليوم الوطني.

وقال: سعدنا بافتتاح وتدشين فعاليات احتفاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بيوم الوطن في عامه السابع والثمانين، وذلك في مركز دراسة الطالبات بالمدينة الجامعية، وقد رأينا من خلال هذه الفعاليات والمعارض ما يَسُرّ الخاطر ويثلج الصدر ويدل دلالة واضحة وكبيرة على قوة انتماء منسوبي الجامعة من مسؤولين وأعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات وموظفين ببلادهم ووطنهم الغالي، وكذلك وقوفهم مع ولاة أمرهم وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله- اللذين لا يألون جهداً أبداً في تعزيز قيم المواطنة الصالحة ودعم ومساندة كل عمل صادق مخلص بناء يخدم الدين والوطن ويحقق تطلعاتهم حفظهم الله.

وأضاف شاركنا في هذه المناسبة وهذا المعرض الإبداعي المتميز رئاسة أمن الدولة بطريقة فريدة ومتميزة، واطلعنا من خلال معرضهم على حقائق ووثائق وأرقام ودلائل وشواهد على ما تقوم به بلادنا بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ورئاسة أمن الدولة في كل ما يحمي أمن وأمان واستقرار ووحدة هذه البلاد، والوقف بحزم ضد المزايدين الذين ارتحلوا أفكاراً متطرفة وانتموا إلى جماعات وأحزاب وتنظيمات إرهابية.

وأكد أبا الخيل أن هذا المعرض بكافة مشاركيه والعاملين فيه يعتبر أنموذجاً حياً لمن يريد أن يعرف ويدرك واجبه تجاه هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية هذه الدولة السنية السلفية بلاد الحرمين وقبلة المسلمين ومهد أفئدتهم ومتطلعهم، والمعينة والناصرة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، بل والتي تسعى من خلال قادتها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله- إلى تحقيق الأمن والسلام العالميين، فنحمد الله على هذه النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى.

رافق أبا الخيل خلال جولته وكلاء الجامعة، ووكيل شؤون الطالبات الدكتور عبدالعزيز الهليل وعميد المركز الدكتور عمر بن عبدالرحمن العمر، وعمداء الكليات وعدد من مسؤولي الجامعة، حيث ساهمت كافة أقسام الكليات والإدارات والعمادات المساندة في إعداد وتجهيز المعارض التي تميزت بتراث الوطن إضافة إلى نشاطات علمية، ومظاهر معبرة، تبرز مشاعر الولاء والانتماء للوطن.







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