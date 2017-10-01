بالصور.. أعمال عنف تهدد مباراة برشلونة ولاس بالماس

المواطن - وكالات

قرر مجلس إدارة نادي برشلونة عقد اجتماع عاجل، لحسم مصير مباراة البرسا أمام لاس بالماس على ملعب كامب نو، ضمن الجولة السابعة من عمر منافسات الدوري الإسباني للدرجة الأولى “اللجيا” 2017-2018.

وبات اللقاء مهدداً بالتأجيل بسبب أحداث العنف الجارية التي ترافق الاستفتاء حول انفصال كتالونيا عن إسبانيا اليوم الأحد، عقب اشتباك الشرطة الإسبانية مع الناخبين في كتالونيا.

ويقدم برشلونة عروضاً مميزة خلال الموسم الجاري بالدوري، حيث تمكن أبناء كتالونيا من تحقيق الفوز في جميع المباريات ويتصدر جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وسجل 20 هدفاً، في حين استقبلت شباكه هدفين.

وعلى الجانب الآخر يقع لاس بالماس في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين، وخسر في 4 مواجهات، ويأمل اليوم في الخروج بأقل خسارة أمام برشلونة الذي يعج بالنجوم.

ولم يسبق للاس بالماس الفوز من قبل على برشلونة في الدوري الإسباني، حيث خسر الضيوف في آخر مباراة أمام البرسا 4-1 موسم 2014-2015.







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