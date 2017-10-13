بالصور.. أعمدة كهرباء بمنتصف الطريق تعيق حركة المركبات منذ سنوات بأحد رفيدة

المواطن - فهد القحطاني- أحد رفيدة

ناشد عدد من المواطنين، من سالكي الطريق الرابط بين طريق الملك خالد والشعبين، بإزاحة أعمدة الكهرباء الوقعة عند تقاطع الطريقين.

وطالب المواطنون بنقلها أو إزاحتها وإبعاد الصبات الخرسانية عن الطريق؛ كونها تشكل خطرًا على سالكي الطريق، وتعيق حركة المرور يوميًّا.

وقال بعض المواطنين: إن هذه الأعمدة لم يُنظر في وضعها منذ عشرين عامًا أو أكثر، وهي أمام مرأى مسؤولي الشركة ولم يتخذوا أي إجراء لنقلها أو إزاحتها.

وأشار المواطنون إلى أنه من المفترض أن يكون هنالك تنسيق بين شركة الكهرباء والجهات الخدمية الأخرى في أي تعديل يخدم المصلحة العامة، وخاصة على الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية للأحياء السكنية؛ لما تشكله من خطورة على قائدي المركبات، مؤكدين أن كل جهة تعمل بدون إشعار الجهة المشتركة معها في خدمة المجتمع، وهذا دليل على التخطيط العشوائي للبنية التحتية بالمنطقة على مدى الأعوام الماضية.

وناشد المواطنون سرعة نقل الأعمدة وتحسين الموقع من قبل الجهات المسؤولة والتي من واجبها تقديم الخدمة الجيدة والممتازة للمواطنين وتحسين جمال الشكل والمنظر العام للمنطقة.







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