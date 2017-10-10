بالصور.. أمام الملك.. وزيرا الخدمة المدنية والنقل يؤديان القسم

المواطن - واس

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر اليمامة اليوم، وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ومعالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العمودي، اللذان صدرت الأوامر الملكية بتعيينهما في منصبيهما الجديدين، قائلين : ( أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ، ثم لمليكي وبلادي ، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها ، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص ).

ثم تشرف الوزيران بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعا إلى توجيهاته ـ أيده الله ـ .



حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.







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