بالصور.. أمير الجوف ونائبه يتابعان خطط توطين الوظائف بالمنطقة

المواطن - متعب النماصي - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي ومرافقيه.

واستمع سموه في بداية اللقاء لشرح عن الاجتماعات الخاصة في توطين الوظائف من خلال المشروع الذي سينطلق خلال الثلاثة أسابيع القادمة، متطلعاً إلى أن يتيح هذا المشروع فرصًا وظيفية أوسع للشباب والفتيات، متمنياً لهم التوفيق.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة أحمد بن عبد الله بن محمد آل الشيخ.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير الجوف، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، وذلك عقب اجتماعهم الخاص في توطين الوظائف من خلال المشروع الذي سينطلق خلال الثلاثة أسابيع القادمة.

واستمع للفرص الوظيفية التي سيتيحها هذا المشروع لأبناء المنطقة، متمنياً لهم التوفيق .

حضر الاستقبال وكيل الإمارة أحمد بن عبدالله بن محمد آل الشيخ والوفد المرافق لوكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.







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