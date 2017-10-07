بالصور.. أمير الجوف يقدم واجب العزاء لذوي الشهيد العنزي

المواطن - واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، اليوم، بزيارة عزاء ومواساة لذوي شهيد الواجب الجندي أول عبدالإله بن عوض العنزي، الذي استشهد في ميدان الشرف والكرامة وهو يدافع عن حدود الوطن.

وكان في استقبال سمو أمير منطقة الجوف لدى وصوله منزل العزاء والد وأشقاء الشهيد (رحمه الله).

وقدم سموه تعازيه ومواساته، داعيًا الله- سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يتقبله مع الشهداء والأبرار، مؤكدًا أن الشهيد محل فخر واعتزاز؛ لما قام به من أعمال بطولية للدفاع عن وطنه.

وقدم ذوو الشهيد شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الجوف على زيارته وتقديمه واجب العزاء.







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