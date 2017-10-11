بالصور.. أمير الرياض يدشن تطبيق القرآن مباشر

المواطن - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم “مكنون” تطبيق “القرآن مباشر” إحدى مبادرات الجمعية.

ويقدم التطبيق خدمات جليلة أبرزها تعليم تلاوة القرآن الكريم حسب أقرب معلم قرآن متاح وقت دخول المستفيد للتطبيق ، وتصحيح أخطاء تلاوة الفاتحة ويستهدف الجاليات وغيرهم حيث تم حصر (161) لحناً تقريباً.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الرياض بمكتبه بقصر الحكم، اليوم، رئيس جمعية مكنون الشيخ سعد بن محمد آل فريان وعددًا من مسؤولي الجمعية

ومن خلال هذا التطبيق يستطيع المستفيد أن يتعلم تلاوة القرآن الكريم، في أي وقت ومكان وعلى مدار الساعة، ويمكن لاستقطاب أكبر شريحة من الراغبين في تعلم القرآن الكريم، وإتاحة فرصة التطوع لخدمة كتاب الله تعالى ، كما يدعم البرنامج جهود حلقات التحفيظ والمدارس النسائية في متابعة دورها الريادي في مجال التحفيظ.

واستمع سموه إلى شرح عن أعمال الجمعية وأبرز الأنشطة والمشاريع التي تنفذها جمعية “مكنون” في مجال تعليم وتحفيظ كتاب الله ، قدمه الشيخ يوسف بن تركي التركي مساعد شؤون المدارس النسائية، كما قدم آل فريان لسموه التقرير السنوي للجمعية الذي يحتوي أبرز الأعمال والمناشط التي تنفذها الجمعية.



وقدم آل فريان شكره لأمير منطقة الرياض على تدشينه تطبيق “القرآن مباشر”، ولجهوده المباركة في دعم الجمعية وهو ليس بالأمر الغريب، حيث يأتي هذا الدعم امتدادًا للدعم المتواصل والعناية الكبيرة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للجمعيات الخيرية عامة وجمعيات تحفيظ القرآن خاصة، ما يعكس اهتمام المملكة الكبير بالقرآن الكريم وتعليمه ونشره في الداخل والخارج.

من جهته أعرب سمو أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره لمنسوبي “مكنون” ، لجهودهم المباركة ودورهم المميز في خدمة كتاب الله تعالى، وما تقدمه المؤسسة الخيرية في هذا المجال من تقدم ملموس في عملها، من خلال تعليم وتحفيظ كتاب الله تعالى للناشئة بما يسهم في حفظهم وتهذيبهم وتزكيتهم.







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