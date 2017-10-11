بالصور.. أمير الشمالية يستقبل مدير فرع الهيئة ورئيس بلدية العويقيلة

المواطن - شريف النشمي - عرعر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم, مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ خالد بن ناصر بن حميد, الذي قدم للسلام على سموه .

ورحب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالشيخ ابن حميد, متمنياً له التوفيق والنجاح, مثمناً الدور الذي يقوم به رجال الحسبة وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر .

من جهته أعرب الشيخ بن حميد عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على حفاوة الاستقبال, مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون عوناً له بإذن الله في تأدية الدور المهم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .



كما استقبل أمير الشمالية كذلك رئيس بلدية العويقيلة الدكتور محمد الوردة, ورئيس المجلس البلدي بالعويقيلة مانع بن الليفي الشمري, يرافقه أعضاء المجلس البلدي .

ورحب سموه في بداية الاستقبال بالجميع, وحثهم على بذل المزيد من الجهد بما يكفل تقديم أفضل الخدمات لمواطني العويقيلة والهجر التابعة لها, متمنياً لهم التوفيق والنجاح حيال تحقيق ما يتطلع إليه المواطن في مدينة العويقيلة .

من جانبه عبر رئيس بلدية العويقيلة ورئيس المجلس البلدي باسميهما ونيابة عن أعضاء المجلس عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على الدعم الذي تلقاه البلديات والمجالس البلدية بالمنطقة.







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