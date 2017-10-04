بالصور.. أمير عسير يستقبل مديري المعاهد العلمية

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، صباح اليوم، مديري المعاهد العلمية بمنطقة عسير يتقدمهم مدير المعهد العلمي بأبها أحمد بن محمد عسيري وعدد من المعلمين ومجموعة من طلبة المعهد وذلك بمناسبة اليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية.

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع وبادلهم التهاني بمناسبة اليوم الوطني، مشيداً بأهمية الاحتفاء بهذا اليوم لما يحمله من معانٍ كبيرة تجاه هذا الوطن العزيز.

ثم ألقى مدير المعهد العلمي بأبها كلمة بمناسبة اليوم الوطني 87 رفع فيها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظهم الله – بهذه المناسبة الغالية، مشيراً إلى أن:” هذه البلاد الغالية تنعم بالأمن والأمان وحق على الجميع أن يعتزوا باللحمة الوطنية والانتماء الوطني والولاء للقيادة الرشيدة والاعتزاز بهذه البلاد المباركة وبيومها الوطني في كل زمان ومكان، وأن نستذكر جهود مؤسسها جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- ونستلهم العبر والدروس من سيرته. عقب ذلك ألقى الطالب يزيد الأسمري كلمة طلاب المعهد العلمي بأبها بهذه المناسبة، وقدم المعلم علي الأحمري قصيدة شعرية وطنية”.

وفي نهاية اللقاء قدم مدير المعهد العلمي بأبها درعاً تذكارياً لسمو أمير منطقة عسير، والتقطت الصور التذكارية.







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