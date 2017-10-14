بالصور.. أنمار الحايلي يبث شيكات عبر حسابه بسناب شات ويؤكد اعتزاله الوسط الرياضي

المواطن ـ محمد سلام

أكد أنمار الحايلي، رئيس نادي الاتحاد السابق، عبر حسابه الشخصي على “سناب شات” بأنه قام بدفع مبلغ 50 مليون ريال من أجل النادي الجداوي، وأن هذه المبالغ تعتبر تبرعات ولن يطالب بها النادي على الإطلاق.

وأعلن أنمار الحايلي أنه قرر اعتزال الوسط الرياضي، بعد أن تم إنهاء تكليفه برئاسة الاتحاد، من جانب الهيئة العامة للرياضة؛ لوجود شبهات تزوير في عقود بعض اللاعبين من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية.

وشدد رئيس الاتحاد السابق على أنه لم يرتكب تهمة الفساد المالي، وأنه لم يقابل اللاعبين هاني الناهض وسلمان الصبياني وتركي الجلفان، نافيا ارتكابه للتزوير في عقود هؤلاء اللاعبين.







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