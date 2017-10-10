بالصور.. إحباط تهريب 206 كجم من الحشيش في جازان ونجران

المواطن - واس

تمكن رجال حرس الحدود بمنطقتي (جازان، نجران) ، بعد توفيق الله، خلال الفترة من 10 / 1 / 1439هـ وحتى 18 / 1 / 1439هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي، مشيراً إلى أنه تم رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الأراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة وبثّ هذه السموم للنيل من أبناء المملكة؛ مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف.

وأضاف الحربي أنه تم القبض على 4 أشخاص من الجنسية اليمنية, حيث كان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم 206 كيلوجرامات و ثمانية جرامات من مادة الحشيش المخدر، وأبان أنه في حينه تمت المباشرة في استكمال جميع الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.







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