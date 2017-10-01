بالصور.. إحباط تهريب 6 آلاف حبة كبتاجون مخبأة بمجرى تكييف مركبة

المواطن - الرياض

أحبط جمرك الدّرة على الحدود الشمالية الغربية من المملكة محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 6 آلاف حبة، عُثر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

وفي التفاصيل أوضح محمد العبوش، مدير عام جمرك الدرّة، أنه قَدِمت للجمرك مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة أحد المسافرين، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة بطريقة فنيّة في “مجرى التكييف” الخاص بالمركبة، كما عُثر مع قائد المركبة على 25 جراماً من مادة الحشيش. مبينًا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.







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