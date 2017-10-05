بالصور.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 210 آلاف حبة كبتاجون

المواطن - الرياض

أحبط جمرك الحديثة محاولة لتهريب كمية من حبوب “الكبتاجون”، عُثر عليها مُخبأة داخل مركبة كانت قادمة للمملكة عبر المنفذ.

وقال مدير عام الجمرك بالنيابة محمد الرويلي: عندما قدِمت للجمرك مركبة من نوع “خصوصي”, وأثناء إنهاء إجراءات التفتيش من قِبل المراقب الجمركي على المركبة, وعند خضوعها لأجهزة الفحص بالأشعة تبيّن وجود أجسام غريبة داخل الإطار الاحتياطي للمركبة, وبتفتيش المنطقة عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها 213 ألف حبة, كانت مُخبأة داخل أكياس بلاستيكية ووضعها داخل الإطار, مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.







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