بالصور.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 210 آلاف حبة كبتاجون

بالصور.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 210 آلاف حبة كبتاجون

2017/10/05
الساعة 5:18 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, السعودية اليوم, حصاد اليوم
920
0
طباعة
المواطن - الرياض

أحبط جمرك الحديثة محاولة لتهريب كمية من حبوب “الكبتاجون”، عُثر عليها مُخبأة داخل مركبة كانت قادمة للمملكة عبر المنفذ.

وقال مدير عام الجمرك بالنيابة محمد الرويلي: عندما قدِمت للجمرك مركبة من نوع “خصوصي”, وأثناء إنهاء إجراءات التفتيش من قِبل المراقب الجمركي على المركبة, وعند خضوعها لأجهزة الفحص بالأشعة تبيّن وجود أجسام غريبة داخل الإطار الاحتياطي للمركبة, وبتفتيش المنطقة عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها 213 ألف حبة, كانت مُخبأة داخل أكياس بلاستيكية ووضعها داخل الإطار, مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

إقرأ ايضا :

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :