بالصور.. إدارة الموهوبين تطلق برنامج STEM لتدريب المعلمين

المواطن - الرياض

افتتحت إدارة الموهوبين بمحافظة الأحساء في فندق كورال ، البرنامج التدريبي ستيم ( STEM )، تحت رعاية المدير العام للتعليم بالأحساء أحمد بالغنيم وبمتابعة من المساعد للشؤون التعليمية حمد العيسى

وتحت إشراف من مدير إدارة الموهوبين إبراهيم السليم، ومنسق مشروع اكتشف في إدارة الموهوبين عبدالمنعم المخيمر .

يأتي هذا البرنامج متوافقًا مع رؤية 2030 ومتطلعًا لتحقيق أهدافها، وينفذ هذا البرنامج بالشراكة مع شركة أرامكو، وهو أول المراحل العملية في مشروع اكتشف حيث يتم في برنامج ستيم تدريب مجموعة متميزة من المعلمين ذوي التخصصات العلمية وتأهيلهم لتدريب الطلاب في المرحلة التالية من المشروع.

ويقدم البرنامج د.علاء الدين البت، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بينما حضر البرنامج خمسة عشر معلمًا ومشرفًا أظهروا تفاعلاً مع فقرات اليوم من البرنامج وأبدوا اهتمامهم بحضور البرنامج لأهميته الكبيرة في العملية التعليمية وما يأملونه من مردود على الطلاب.

والمعروف أن برنامج ستيم هو فلسفة للتعلم القائم على التكامل بين العلوم والتكنولوجيا والفنون والرياضيات حيث يعتبر أن الفصل بين مجالات العلوم المختلفة فصلاً مصطنعاً.

ويهتم بصفة أساسية بالتعلم المستند للمشكلات مع توظيف الأساليب الإبداعية، وهو لا يشجع الحفظ والاستظهار لحقائق أو مفاهيم التعلم لأن كل التعلم يتم من خلال حل المشكلات في سياقها الحقيقي.هذا ويمكن تطبيق فلسفة التكامل الخاصة به في جميع المراحل الدراسية، ويسعى إلى تنمية التفكير الهندسي، والناقد، و الإبداعي ، وحل المشكلات لدى المتعلم. ويستمر البرنامج إلى يوم الخميس الخامس عشر من محرم 1438هـ حيث يقدم المعلمون مشاريعهم وتتم مناقشتهم فيها.

ومن المتوقع أن يحقق البرنامج إضافة نوعية للمتدربين حيث سيقوم المعلمون المرشحون لتدريب الطلاب في المرحلة التالية بنقل الخبرات إليهم والمساهمة في إعداد جيل مبدع مفكر يساهم في تحقيق رؤية 2030.







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