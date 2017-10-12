بالصور.. إرهابي من تنظيم الحمدين يهدد “آل الشيخ” بالإيذاء

المواطن - محمد عبد الواحد

يواصل تنظيم الحمدين القطري عادته الدنيئة في استخدام الأساليب الإرهابية ضد كل من ينتقد ممارساته ضد أمن الخليج والمنطقة، وهذه المرة وجه تهديداته لرئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقًا الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، متوعدًا إياه بالإيذاء.

ونشر “آل الشيخ” عدة وثائق عبر صفحته على موقع تويتر، تكشف عن تفاصيل تهديده من قبل المدعو جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، قائلاً : ‏هذا تهديد أحد أذرعة الحمدين لي حيث قلت الحقيقة التي يقرون بها ولأني دافعت عن بلادي قيادة ومواطناً وأرضاً،وهذا تمادياً في الحمق والغدر والتطرف”.

وهدد “آل ثاني” الدكتور عبداللطيف الشيخ قائلاً: “أنت ما رديت حتى التحية وأنا أعلم أنك أقل من إنك ترد بعد ما كشفت أنت عن معدنك قُل ما شئت لكن لا تُشر إلى قطر وأهلها من قريب أو بعيد وإلا لا تلومن إلا نفسك”.

وأضاف: “حذرتك لما سبق بيننا من ود وأخوة وأنذرتك عندما بلغ السيل الزبى متسائلاً هل أنت مقتنع بهالكلام اللي إنت كاتبه؟”.

يذكر أن الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ قد نشر تغريدة سابقة وعد فيها بالكشف عن التهديدات القطرية، قائلاً : “أحبتي وأبناء وطني وكل العقلاء في أي مكان/ انتظروني في تمام السادسة والربع مساء هذا اليوم لنكشف لكم عما وصلني من أمر (خطير) يجب إطلاعكم عليه”.







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