بالصور.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بالطائف

المواطن - الطائف

أزالت أمانة محافظة الطائف، ممثلة ببلدية السيل الصغير الفرعية، تعديات على الأراضي الحكومية البيضاء تصل مساحتها أكثر من 30 ألف متر مربع في مخطط عشوائي.

وشهد رئيس البلدية، المهندس لطفي بن محمد الهذلي، وعدد من مراقبي البلدية أعمال إزالة أكثر من 20 إحداثًا غير نظامي، وذلك في مخطط عشوائي حديث على طريق السيل العام، والتي تضمنت أحواشًا وغرفًا ومرافقَ أُنشئت دون تراخيص نظامية.

وأكدت الأمانة أن هذه الخطوة تأتي إنفاذًا للتوجيهات السامية التي تقضي بسرعة التعامل مع التعديات والإحداثات في حينه دون أي تقاعس، ومنع لصوص الأراضي من التمادي في الإنشاءات غير النظامية.







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