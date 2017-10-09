بالصور.. إزالة منازل وأحواش مخالفة في بلدية الشوقية بمكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

واصلت لجنة إزالة التعديات ببلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة نشاطها في مراقبة كافة المواقع التي تشهد تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، حيث نفذت الفرق الميدانية خلال الأيام الماضية العديد من الجولات الميدانية وتمكنت خلالها من إزالة العديد من المباني والأحواش المخالفة والمقامة بطرق عشوائية ودون صكوك شرعية في عدد من الواقع .

وأوضح المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية بأن هناك توجيهات صادرة بضرورة تشديد الرقابة على هذه المخالفات وإزالة أي تعديات أو أبنية غير نظامية أولاً بأول، لحماية الأراضي والممتلكات العامة، مشيرًا إلى أن الفرق الميدانية قامت أمس بإزالة عدد من الأحواش والمنازل المخالفة ودون صكوك في منطقة العكيشية ، وبمشاركة فرقة من أفراد ومنسوبي الجهات الأمنية المساندة لفرق الأمانة .

وبيّن عراقي بأن البلدية كثفت الفرق الميدانية التى تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية التابعة للمنطقة، لافتاً إلى أنها ستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية .







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