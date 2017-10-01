بالصور.. إصابات إثر انهيار حاجز أثناء مباراة بالدوري الفرنسي

المواطن - وكالات

ذكرت وسائل إعلام محلية أن 29 شخصاً على الأقل أصيبوا بجروح مساء السبت، بينهم خمسة إصاباتهم خطيرة، عندما انهار حاجز أمان أثناء مباراة لكرة القدم في مدينة امبان الفرنسية.

وانهار الحاجز في الدقيقة 17 من زمن مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بين فريقي امبان وليل حيث كان يحتفل المشجعون الزائرون بهدف فريقهم ليل في ستاد دو لا ليكورن.

وسقط العشرات من مشجعي فريق ليل من مسافة حوالي متر ونصف متر على أرض الملعب، وكان معظم المصابين من الشباب وتم إخلاء الملعب بعد إلغاء المباراة، ولم يتضح بعد سبب انهيار الحاجز.







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