بالصور.. إصابة فتاتين في حريق عمارة بالعاصمة المقدسة

المواطن - مكة المكرمة

سيطرت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة على حريق في عمارة مكونة من أربعة أدوار بحي الفيحاء بالقرب من مسجد الإمام الذهبي.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن بلاغاً مفاده اشتعال النار في غرفة تقع بالدور الأول من عمارة مكونة من أربعة أدوار مأهولة بالساكنين، حيث تم إخلاء مبنى العمارة والمقدر عددهم بقرابة 25 شخصاً عن طريق وحدات الإنقاذ، فيما باشرت وحدات المكافحة إخماد النار.

وأفاد الشريف أنه نجم عن الحادث إصابة فتاتين من ساكنات العمارة باختناق بسيط وتلقيتا العلاج اللازم في الموقع وهما بصحة جيدة، لافتاً النظر إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر إنهاء إجراءات الحادث لتسليمه جهات الاختصاص .

وأهاب بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة الابتعاد عن التجمهر بالقرب من مواقع الحوادث وإتاحة الفرصة للأجهزة المعنية لتقديم خدماتها بكل سلالة؛ حفاظاً على أرواحهم راجياً السلامة للجميع.







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