بالصور.. إصابة 12 شخصًا في حريق بمصنع برابغ

المواطن - أحمد العُمري - رابغ

أصيب 12 شخصًا إصابات متفاوتة ما بين الخطرة والمتوسطة والبسيطة، مساء أمس الأحد، إثر حريق اندلع في الفرن الخاص بتدوير الحديد بداخل مصنع بالمنطقة الصناعية بمحافظة رابغ.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة رابغ هرعت إلى حريق اندلع في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.

وأضاف سرحان أن الحريق نشب في الفرن الخاص بتدوير الحديد، حيث تمكنت فرق الإطفاء من إخماده قبل أن ينتشر في أجزاء المصنع، موضحًا أن الحريق تم إخماده من قِبل فرق الدفاع المدني.

ونتج عن الحادث إصابة 12، منهم 3 إصابات خطرة، و9 إصابات تراوحت بين متوسطة وبسيطة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وشدد سرحان على أن فرق التحقيق باشرت أعمالها، وتم استدعاء الأدلة الجنائية وخبير الحرائق.







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