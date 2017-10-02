بالصور.. إصابة 25 طالبة في حريق مدرسة بنات بمكة

المواطن - عبدالله النخالي - مكة

أصيبت 25 طالبة تم نقل 14 منهن للمستشفى فيما تم علاج الباقيات في الموقع جراء الحريق الذي نشب اليوم في إحدى مدارس البنات في مكة.

وكانت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة قد تلقت في الساعة ١١:١٧من صباح اليوم الاثنين بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث حريق في مدرسة بنات في شارع الستين

خلف سوق الحجاز وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه ٨ فرق إسعافية وفرقتي تدخل متقدم بقيادة مدير إدارة الإسعاف بالعاصمة المقدسة عبيد بن مسحل العتيبي.



وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان أنه فور وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٢٥ حالة تم تقديم العناية الإسعافيه لها، ونُقلت ١٤ حالة ما بين متوسطة وبسيطة إلى مستشفى الملك عبد العزيز بالزاهر، وعولجت ١١ حالة بسيطة في الموقع.







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