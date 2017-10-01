بالصور.. “إعلاميون” يحتفي بيوم عبر معرض المؤسس والإنسان

المواطن - الرياض

واكب ملتقى “إعلاميون”، اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة بحزمة من الفعاليات الإعلامية تمثلت في معرض “الملك عبد العزيز.. المؤسس الإنسان”، وندوتين، وأمسيتين شعرية للرجال والنساء.

وانطلقت فعاليات “إعلاميون”، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي مجموعة أنتور للفنادق، والشركاء الداعمين: دارة الملك عبد العزيز، مجموعة إعمار الخليج الدولية، متحف الصادرية، م. أسامة الزامل، ومجموعة رادار الإعلامية، وشركة مفيد لتنظيم الفعاليات والمعارض.

وانطلقت فعاليات “إعلاميون” لليوم الوطني 87، بتدشين معرض (الملك عبد العزيز.. المؤسس الإنسان) الذي تضمن صورًا للملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – وفيلم المؤسس، حيث استمر المعرض لمدة سبعة أيام من الجمعة 22 سبتمبر إلى الجمعة 29 سبتمبر في بهو فندق أنتور بحي الصحافة.

ونظم “إعلاميون” مساء الأحد الماضي، ندوة “الإعلام الجديد.. ووطن منيع”، حيث كان ضيوفها: سعود الغربي – مؤسس “إعلاميون” والمستشار الإعلامي، عبد الرحمن المطيري منتج برنامج “الصقر”، ومشعل الحميداني المستشار في الإعلام الرقمي، فيما أدار الندوة الزميل علي الهمامي عضو “إعلاميون”.

أمسية نسائية

وأقام “إعلاميون” مساء الاثنين الماضي، الأمسية الشعرية النسائية بمشاركة كل من: الشاعرة أوامر الخالدي، الشاعرة نورة القحطاني، والشاعرة الجوهرة الخليل، بينما أدارت الأمسية الزميلة خلود عبد الرحمن.

ونظم “إعلاميون” الأربعاء الماضي، ندوة “الإعلام السعودي.. التأسيس والمستقبل” بمشاركة كل من: محمد القشعمي الأديب والمؤرخ الإعلامي، الدكتور إبراهيم التركي مدير تحرير القسم الثقافي في صحيفة الجزيرة، والدكتور عبد الرحمن الزهيان الخبير والمستشار الإعلامي، بينما أدار الندوة أحمد الحوت مستشار وزير الثقافة والإعلام وعضو الهيئة الاستشارية لـ “إعلاميون”.

ندوة الصحافة

وشهدت ندوة “الصحافة السعودية.. التأسيس والمستقبل”، تكريم عدد من رواد صحافة الأفراد في السعودية، وهم: سعد بن عبد الرحمن البواردي، وعمران بن محمد العمران، وعلي بن عبد الرحمن المسلم، وصالح العلي الصويان، ومحمد بن عبد الله الطيار.

واختتم “إعلاميون” فعالياته بمناسبة اليوم الوطني 87، مساء الجمعة الماضي بأمسية “وطن العز والشموخ” بمشاركة كل من الشعراء: ضيدان المريخي، عيضة السفياني، وعبد الله بن مرهب، فيما أدار الأمسية الزميل مناحي الحصان عضو “إعلاميون”.

الإعلام ذاكرة الأمة

هذا وعبر سعود الغربي مؤسس “إعلاميون” ورئيس الهيئة الاستشارية للملتقى، أن هذه الاحتفالية تنظم من “إعلاميون” لأول مرة بدعم وتشجيع الشركاء الاستراتيجيين والداعمين الذين يحملون مسؤولية مجتمعية اتجاه الوطن والمواطن؛ مؤكدًا تضافر جميع الجهود لمصافحة محطات مضيئة مِن حياة المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه، وإظهار الجوانب الإنسانية التي تجسدت في الصورة الصحافية الخالدة التي قدمتها دارة الملك عبدالعزيز مشكورة.

وأضاف الغربي: الإعلامي من أكثر فئات المجتمع تفاعلاً وتوثيقًا للمناسبات الوطنية فهو المدون الأول للتاريخ والأحداث.

من جانبه، قال عقاب المطيري مدير عام مجموعة أنتور للفنادق: لا شك أن مكانة المملكة تتعاظم بين الأمم، وتكتسب فى كل يوم مزيداً من التقدير والاحترام من كل شعوب العالم لما تحققه من نجاحات على جميع الأصعدة وفى شتى المجالات.

وتابع : ” حري بنا هذا اليوم أن نتذكر مؤسس هذه الدولة وموحدها وباني أمجادها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، الذى وحد الصف ونشر الأمن والأمان والاستقرار فى ربوع المملكة، وسار على نهجه أبناؤه البررة من بعده، وصولاً إلى عهد قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز ملك الحزم والعزم، وعضده الأيمن ولي عهده الأمين، وما الرؤى السديدة التي خطط لها في رؤية 2030 إلا ثوب جديد من الإنجازات التي تزيد ثبات هذا الوطن في مسيرة الخير والنماء ليكون نموذجًا رائدًا في العالم على كافة الأصعدة”.

خصومات للإعلاميين

واستطرد الطيري: كما تشرفنا في مجموعة أنتور للفنادق، بتقديم حزمة من الخدمات الفندقية مواكبة لليوم الوطني السابع والثمانين للوطن الغالي، والمتمثلة في خصم 50 في المائة‏ على سعر الغرف و50 في المائة‏ على سعر الأغذية والمشروبات في جميع فروع مجموعة فنادق أنتور لمدة ثلاثة أيام (الجمعة والسبت والأحد) التي صادفت الاحتفال باليوم الوطني الـ 87 لوطننا الغالي، إضافة إلى سحوبات يومية وهدايا للأطفال في فرع حي الصحافة بالرياض.

وأضاف”بهذه المناسبة نقدم لإخواني الإعلاميين وأخواتي الإعلاميات، خصماً خاصة مقداره 25 في المائة لأعضاء ملتقى إعلاميون و 15 في المائة لجميع الإعلاميين في وطننا الغالي لمدة عام في جميع فروع المجموعة. وأضاف”بهذه المناسبة نقدم لإخواني الإعلاميين وأخواتي الإعلاميات، خصماً خاصة مقداره 25 في المائة لأعضاء ملتقى إعلاميون و 15 في المائة لجميع الإعلاميين في وطننا الغالي لمدة عام في جميع فروع المجموعة.

من جهته، أكد الشيخ سلمان بن حمود الهدلا رئيس مجلس إدارة مجموعة إعمار الخليج الدولية، فخرهم الكبير بهذه المناسبة قائلا: قدم لنا الملك عبد العزيز مسيرة عطرة وتضحيات كبيرة وحكمة فريدة؛ سار عليها أبناؤه من بعده.. حكام هذا الوطن الشامخ؛ حتى عهد ملك الحزم والعزم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه – والذي ظهرت في عهده صلابة البلاد ولحمة الشعب ومكانتنا الإقليمية والدولية عربيًا وإسلاميًا وعالميًا.

وأضاف الهدلا: ومثل ما لهذا الوطن من تاريخ ناصع ومسيرة مكللة بالنجاح؛ ينتظره مستقبل مشرق ورؤية متقدمة يقودها ولي عهدنا الطموح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – يحفظه الله؛ الذي يبشر بمرحلة فارقة وعمل جبار تسكننا الثقة بحصد نتائجه قريبًا.







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