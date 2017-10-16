بالصور.. إغلاق مستودع مشروبات غازية ومصادرة 6 آلاف عبوة بمكة المكرمة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

أغلقت بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة مستودعاً عشوائياً للمشروبات الغازية، وصادرت كميات كبيرة من محتوياته، خلال حملة تفتيشية نفذها مندوبو البلدية بالتعاون مع إدارة النظافة ومندوبي الجهات الأمنية ذات العلاقة.

وقال رئيس بلدية العمرة المهندس خالد بن عبدالله سندي: إن البلدية حريصة على متابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول المنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي السلبي، ورصد وإغلاق المستودعات العشوائية التي تمارس نشاطها دون استيفاء الشروط الصحية، مؤكداً بأن البلدية لن تتهاون في تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين.

من جانبه قال متعب بن منصور الحكمي مدير إدارة الخدمات: إن البلدية شكلت فريقاً يضم مجموعةً من المراقبين الصحيين، وهم: وائل الجحدلي وعلاء الحارثي وسامي الحجاجي ومراقب المتابعة الميدانية جميل بشناق، ومحمود برناوي، وتمت مداهمة مستودع مخالف وغير مرخص بشارع الحج بمنطقة المقرح داخل أحد الأحياء السكنية تديره عمالة أجنبية مخالفون ولا يحملون شهادات صحية، ووجود سكن عمال مخالف، وتم خلال المداهمة مصادرة ما يقارب (6000) عبوة من المشروبات الغازية والمياه غير معروفة المصدر، والمخزنة بطرق عشوائية.

ولفت إلى أن اللجنة قامت بمصادرة جميع الكميات وضبط سيارة تابعة للموزع وسحبها لمقر البلدية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المستودع، وأخذ التعهد على المسؤول بالموقع بضرورة مراجعة البلدية لاتخاذ الإجراءات النظامية.







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