بالصور.. ابتدائية دومة الجندل بالمدينة تحتفل بيوم المعلم العالمي

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة المنورة

أقامت مدرسة دومة الجندل الابتدائية بالدوداء التابعة لمكتب التعليم بوادي الفرع بالمدينة المنورة، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

وكانت البداية بتقديم الإذاعة المدرسية عن اليوم العالمي للمعلم، وبعدها كلمة قائد المدرسة طالع الصاعدي وتحدث عن أهمية هذا اليوم والاحتفاء بالمعلم الذي يعتبر كالشمعة التي تذوب من أجل أن تضيء للآخرين.

وشدد الصاعدي على أهمية المعلم في بناء الإنسان والأوطان، وجهود الدولة في الرقي بمستوى المعلم والمتعلم من خلال ما وفرته من إمكانات كبيرة، شملت توفير القيادة الرشيدة لكل المقومات لثلاثي العملية التعليمية “المعلم ـ الطالب ـ المنهج الدراسي”.

وشارك الطلاب معلميهم احتفاء بيوم المعلم وتوزيع الورد والهدايا على المعلمين.



وفِي نهاية الحفل باليوم العالمي للمعلم قدم مجموعة من الطلاب كلمة شكر لمعلميهم.







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