بالصور.. استخراج حصوات من مثانة طفلة بجدة في عملية نادرة

المواطن - أحمد العُمري - جدة

تمكن أطباء مستشفى الملك فهد بجدة من استخراج حصوات من مثانة طفلة تبلغ من العمر ٤ سنوات، حيث حضرت الطفلة إلى قسم الطوارئ محولة من مستشفى طرفية وهي تعاني من عدم القدرة على التبول الطبيعي وامتلاء المثانة بالبول.

وبعد التعرف على تاريخ الطفلة المرضي اتضح أنها تعاني من صعوبة التبول بشكل طبيعي منذ ولادتها، وعلى الفور تم إجراء الفحص السريري لها وعمل التحاليل المخبرية والأشعة التي أظهرت وجود جسم واضح، وبعد عمل الأشعة المقطعية أثبتت النتائج وجود حصوات بالمثانة البولية، الأولى بحجم 3×4سم والثانية بحجم 1×1سم.

وأوضح استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور أيمن السليماني، رئيس الفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية الجراحية بمساعدة كل من فريق التمريض والتخدير، أنه كان أمام الفريق الطبي طريقتان لهذه الحالة إما التدخل الجراحي أو التفتيت بالليزر.

وأضاف السليماني أن التدخل الجراحي كان هو الحل الأمثل لصعوبة استخدام الليزر في حالة الطفلة وكبر حجم الحصوة.

وبعد استخراج الحصوات أُوصي للمريضة بعمل قسطرة بولية بشكل متقطع كل أربع ساعات للتأكد من عدم بقاء البول لمدة طويلة حيث إنه المسبب الرئيس لذلك.

وتتمتع المريضة الآن -ولله الحمد- بصحة جيدة، وهي تمارس حياتها بشكل طبيعي خارج المستشفى، كما تتم متابعتها بشكل دوري.

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك فهد بجدة أحد أهم المستشفيات المرجعية على مستوى المملكة، حيث تبلغ سعته السريرية 707 أَسِرّة، وأجرى (9.202) عملية منذ بداية شهر يناير وحتى سبتمبر للعام الجاري.







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