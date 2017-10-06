بالصور.. اشترته الصين والسعودية .. تعرف على الأسطورة S- 400 الروسية

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

وقّعت المملكة بالأمس مجموعة من الصفقات مختلفة المجالات مع روسيا، ضمن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لموسكو في الوقت الحالي، والتي تستمر إلى الأحد المقبل، حيث شهدت العلاقات الثنائية بين الدولتين عمق واضحًا وملحوظًا في العديد من المجالات، وكان على رأسها التعاون العسكري، والذي نتج عنه توقيع عقد شراء الرياض لمنظومة الدفاع الجوي المتطورة “S- 400” الشهيرة.

بداية S- 400:

يعد النسخة الأكثر تطورًا من منظومة الدفاع الجوي “S- 300” الشهيرة، وهو نظام دفاعه جوي تم تطويره في التسعينيات من قبل مكتب ألماز للتصميم المركزي في روسيا، وتم إدخاله الخدمة في الجيش الروسي بحلول عام 2007، لاسيما وأنه تمتع بقدرات هائلة على مطاردة العديد من الأهداف في وقت واحد.

تطوير نظام الـ”إس- 400” في نهاية التسعينات، وأعلن عنه رسميًّا من قبل القوات الجوية الروسية في يناير 1999، وتمت الاختبارات الأولية أجريت في مدينة أسترخان بنجاح في فبراير 1999، بعد ذلك تمت جدولة النظام ليتم نشره في 2001 للخدمة في الجيش الروسي، إلا أنه وفي نفس السنة واجه المشروع بعض العراقيل غير المعروفة أدت إلى تأخير نشر النظام. في 2003 بات واضحًا أن النظام أصبح جاهزًا للنشر ودخول الخدمة.

مهام S- 400:

يستخدم إس- 400 أربعة صواريخ مختلفة المدى لتغطية نطاق عملياته: فهو يستخدم صاروخ (40N6) بمدى (400 كم) للأهداف بعيدة المدى، وصاروخ (48N6) بمدى (250 كم) للأهداف طويلة المدى، وصاروخ (9M96E2) بمدى (120 كم) للأهداف المتوسطة المدى، وصاروخ (9M96E) بمدى (40 كم) للأهداف قصيرة المدى، وهو الأمر الذي أدى إلى وصفه بأنه واحدة من أفضل أنظمة الدفاع الجوي حاليًّا.

وفي فبراير 2004 أعلن عن إتمام المشروع، وفي إبريل من نفس العام تم بنجاح اعتراض صاروخ باليستي من قبل الصاروخ الجديد 48 إن 6 دي إم (48N6DM) الاعتراضي.

الدول المستخدمة:

لا يعمل إس- 400 حتى الآن سوى في وحدات واسعة من الجيش الروسي، بالإضافة إلى كتيبتين في نظيره الصين، غير أن العديد من الدول في الشرق الأوسط ذات التواجد العسكري الكبير، أبدوا بشكل رئيسي رغبتهم في شرائه، وكان على رأسهم مصر، التي حصلت فعليًّا على إس- 300، وترغب في الوقت الحالي على بشراء النسخة الأكثر تطورًا من السلاح، كما أعلنت تركيا عزمها شراء المنظومة الدفاعية المتطورة، وإن كانت قد دخلت في مفاوضات مع الصين حول شراء نسخة مشابهة من إنتاجها.







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