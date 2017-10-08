بالصور.. اصطدام ناقلة غاز بترول بتريلا جبس وإصابة فلبيني

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة

باشر الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، حادث اصطدام ناقلة غاز بترولي بتريلا ناقلة أكياس جبس في طريق ينبع جدة السريع، فيما سيطرت فرق الدفاع المدني على الحريق بإخماده قبل وصوله إلى خزان الغاز ونتج عن الحادث إصابة فلبيني بإصابة بسيطة.

وأكد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن الدفاع المدني تبلغ عند الساعة 10:50 صباح اليوم الأحد، بحادث اصطدام ناقلة غاز بترولي مسال (LPG) بتريلا ناقلة أكياس جبس بطريق ينبع جدة السريع (النصايف)، حيث تم توجيه فرق الدفاع المدني من إدارة بدر تساندها فرقة من مركز مستورة التابع لإدارة رابغ للموقع.

وتابع أنه عند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن اصطدام ناقلة غاز بترولي مسال (LPG) بتريلا ناقلة أكياس جبس؛ مما أدى إلى انحرافها وانقلابها واحتراق الكبينة بالكامل مع الإطارات، موضحًا أن الفرق سيطرت بالرغوة على الحريق، كما بردت خزان الغاز ومنعت وصول الحريق إليه والعمل على تفريغ الناقلة من الغاز من قبل شركة الغاز.

وأوضح أن الحادث تسبب في إصابة سائق الناقلة (فلبيني الجنسية)، وتم نقله قبل وصول الدفاع المدني، فيما سُلم الحادث لجهة الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.







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