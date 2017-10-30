بالصور.. اعتقال طفل معاق بعد استنجاد المدرسين من بطشه

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

اعتقلت السلطات في مدينة إنديانا الأميركية طفلا يبلغ من العمر 9 أعوام، يعاني من مرض التوحد، بعد أن قام بالاشتباك مع عدد من الطلبة والمدرسين في مدرسته.

وأبرزت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الواقعة وقامت بعرض صور لها، حيث قام والد الطفل بتصوير عملية الاعتقال وتكبيل نجله بالحديد، بعد أن قامت الشرطة باصطحابه إلى مقرها في إنديانا، وسط بكاء شديد من الطفل الذي لم يدرك سبب اعتقاله في هذا الوقت.



وأكد الأب أن نجله قام بالدفاع عن نفسه بعد أن تعرض لمضايقات عديدة من قبل زملائه، والذين استغربوا بعض تصرفاته التي كان يقوم بها بسبب معاناته من التوحد.



وقابل الطفل محاولات زملائه لمضايقته بالضرب، كما أنه حاول التعدي على المدرسين، وذلك في أعقاب تدخلهم لفض هذا الشغب، وهو ما اعتبره الطفل الذي يبلغ من العمر 9 أعوام، محاولة من جانب المعلمين لمضايقته وإثارة غضبه، الأمر الذي أدى بالقائمين على المدرسة بطلب الشرطة لمنع الطفل عنهم.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :