بالصور.. افتتاح إسكان التمريض بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد

المواطن - الشمالية

افتتحت صحة الحدود الشمالية إسكان التمريض بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعد مرحلة التطوير الأولى، والتي تهدف إلى خلق بيئة عمل جاذبة تم فيها مشروع التطوير على أعلى مستوياته وتمت فيه مراعاة أدق التفاصيل وخصوصية الموظفات.

وتأتي هذه الخطوة كإحدى مبادرات صحة الحدود الشمالية في تطوير بيئة العمل في جميع مرافق المنطقة.

الجدير بالذكر أن صحة الحدود الشمالية أنهت أخيراً التطوير الكامل لمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة وخلق بيئة عمل جاذبة وأماكن انتظار للمراجعين على أعلى المستويات؛ لإكسابهم الرضى والراحة أوقات الانتظار.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الأستاذ عبدالله بن ولمان العازمي أن هناك خططاً قادمة وهادفة للتطوير في جميع المرافق الصحية بالمنطقة.







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