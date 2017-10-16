بالصور.. افتتاح معرض اللياقة البدنية والحياة الصحية في الرياض

المواطن - الرياض

افتتحت صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت حسين العذل والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالله ين عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس الأحد، معرض اللياقة البدنية والحياة الصحية، الذي يقام بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.



وأوضحت الأميرة فهدة في تصريح بهذه المناسبة أن مثل هذه الفعاليات مهمة جدًا وتتوافق مع ما جاء في رؤية المملكة 2030 التي تراعي كافة جوانب الحياة ومنها الجوانب الصحية والتي جعلت من بينها مكافحة السمنة وتقليل نسبتها في المملكة خصوصا وأننا نأتي ثانيًا في معدلات السمنة على مستوى العالم، بسبب ضعف ممارسة الرياضة بشكل عام، كما أنه يأتي متوافقًا مع الحراك الرياضي الكبير الذي نشاهده يُمارس في كثير من الأندية الرياضية الصحية وأرصفة المتنزهات والأماكن العامة من قبل مختلف فئات المجتمع.



وأعربت في نهاية تصريحها عن أمنياتها باستمرار مثل هذه المعارض التي تسهم في تعريف وتثقيف المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة وما ينتج عنها من عادات صحية إيجابية.

ويأتي تنظيم المعرض بصفته أول مبادرة شبابية تعنى بأهمية ممارسة الرياضة لرفع مستوي اللياقة البدنية، موجهة إلى المهتمين بها من الجنسين إضافة إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة وإظهار فوائد جوانبها الصحية المختلفة، حيث يعد المعرض الوحيد المتخصص بالرياضة المجتمعية وكل ما يختص باللياقة بطريقة ترفيهية.



كما أن المعرض يحتوي على أقسام حيوية ومتكاملة لتكوين صورة متكاملة عن اللياقة بشكلها ومفهومها الصحيح فهناك، قسم أندية اللياقة وقسم الأدوات الرياضية وقسم خاص للمراكز الصحية إضافة إلى قسم لعشاق الأغذية الصحية للتعرف على نظام الغذاء الصحيح.







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