بالصور.. الأمير عبدالعزيز بن تركي يفتتح منشأة نادي أحد

المواطن - المدينة المنورة

قام اليوم الخميس الأمير عبدالعزيز بن تركي نائب رئيس هيئة الرياضة، بافتتاح منشأة نادي أحدة الجديدة، وكان في استقباله مسؤولو ورياضيو وأهالي المدينة المنورة.

ويشارك نادي أحد في الدوري السعودي للمحترفين، بداية من الموسم الجاري، بعدما حل في المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الموسم المنصرم خلف فريق الفيحاء.

ويحتل أحد حالياً المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في الجولة الأولى على الشباب، بينما خسر في آخر 4 جولات على التوالي.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي نائب رئيس هيئة الرياضة، قد افتتح منشأة نادي التعاون أمس الأربعاء، قبل أن يفتتح منشأة أحد اليوم الخميس.







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