بالصور.. الإطاحة بـ 1280 متسللاً وضبط 24 مسدسًا و 28179 طلقة في جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

تمكنت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان من القبض على 1280 متسللاً وضبط 24 مسدسًا و 28179 طلقة ذخيرة وأحبطت عمليات تهريب كميات من المخدرات، والمركبات المستخدمة في عمليات التهريب خلال الشهر الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز، أن دوريات الفرع ، نفّذت حملات أمنية واسعة خلال الثلاثين يومًا الماضية، تمكّنت خلالها من القبض على ١٢٨٠ متسللًا من مختلف الجنسيات و٢١٨ مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، موضحًا أنه بمتابعة مجموعة من المهربين تم ضبط ٢٤ مسدسًا متنوعًا، و٢٤ مخزنًا لنفس السلاح، و ٢٨١٧٩ طلقة حية متنوعة، والقبض عل ٥٣ مهربًا في قضايا مختلفة.

وأضاف أن دوريات المجاهدين تمكنت من ضبط ١٣٧ مركبة ودراجة نارية استخدمت في عمليات التهريب و٣٩.١٨٨ حزمة من القات وكمية من الألعاب النارية المهربة.

ولفت إلى أنه تم مداهمة عدة مواقع لترويج المخدرات وضبط ٦٧٩ لترًا من العرق المسكر بعبوات مختلفة، وضبط ٦٠ بلاطة حشيش، ومبالغ مالية.

بدوره أوضح مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان عبدالرحمن بن صالح المويشير أن الحملات الأمنية مستمرة في مجابهة كل من تسول له نفسه العبث بأمن وطننا الغالي تحت توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان وإشراف مباشر من سعادة مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين الدكتور عبدالله السويد.







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