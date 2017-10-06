بالصور.. السيارات المتهالكة قنابل موقوتة تهدد أهالي مكة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

طالب عددٌ من المواطنين المرور وأمانة العاصمة المقدسة، بسرعة التحرك لإزالة عشرات السيارات المتهالكة التي انتشرت في شوارع وأحياء العاصمة المقدسة منذ عدة أشهر.

وقال المواطنون: إن بعض السيارات متروكة ربما لسنوات طويلة على جانبي الطرق الرئيسيّة والفرعية والحواري، وبعضها صار عقبة أمام مداخل الأحياء وأدى لتعطيل الحركة دون أدنى مسؤولية أو احترام لحقوق الآخرين.

ورصدت عدسة “المواطن” عددًا من السيارات المتهالكة في طرقات أحياء البحيرات، والزهر، والحمراء والشرقية في شوارع مكة المكرمة الرئيسيّة والفرعية، والتي أدت إلى تشويه المنظر العام لشوارع العاصمة المقدسة، في ظل عدم تحرك الجهات المختصة لإزالتها ومعاقبة أصحابها، حيث تحوّل بعضها إلى هياكل والبعض الآخر إلى قطع تشليح.

وقال مواطنون استطلعت آرائهم الصحيفة: إن مناظر هذه السيارات المصدومة والمتهالكة في شوارع مكة يحتاج إلى اتخاذ قرار فوري من الجهات المسؤولة لحلّ المشكلة، التي حوّلت بعض الأحياء والشوارع الرئيسة إلى مجمع لها، وتخوفوا من استخدامها لأغراض أخرى مخالفة للأنظمة والقوانين؛ نظرًا لطول مدتها وتركها بشكل غير حضاري.



وذكر المواطنون أن مشكله السيارات كثيرة ومنها تشويه المنظر العام وقد تكون قنابل موقوتة إذا ما تم استخدامها بواسطة بعض عناصر الفئة الضالة.

ودعا المواطنون أمانة العاصمة والمرور للقيام بحملات مكثفة وإزالة كل هذه السيارات المتهالكة من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية وفرض غرامات على أصحابها؛ بسبب الإهمال وتركها في أماكن عامة.







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