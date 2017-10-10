بالصور.. السيطرة على حريق في محل مفروشات بينبع

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - ينبع

سيطر مدني ينبع على حريق وقع في محل مفروشات قبل انتشاره.

وأكد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن الحريق وقع مساء أمس الاثنين، في محل مفروشات على طريق أبو بكر الصديق بمحافظة ينبع.

ولفت إلى أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وتبين وجود حريق وتصاعد للدخان من القاطع الداخلي ومجموعة من المفاتيح الكهربائية، وتم إخماده بواسطة مطفيات الحريق.

وتابع أنه من خلال التحقيقات الأولية اتضح أن سبب الحريق التماس كهربائي، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.







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