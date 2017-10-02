بالصور.. الظلام الدامس يكسو المحارث واللصوص هم المستفيدون
الأهالي: تقدمنا بطلبات إنارة منذ سنوات دون استجابة

بالصور.. الظلام الدامس يكسو المحارث واللصوص هم المستفيدون

2017/10/02
الساعة 3:56 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
1055
0
طباعة
المواطن - سعيد آل هطلاء - أبها

عبر العديد من أهالي وسكان قرى المحارث آل سريع في عسير، عن معاناتهم بسبب الظلام الدامس الذي يخيم على شوارعهم ما يجعل بيوتهم عرضة لعمليات السرقة والسطو.

وتلقت ” المواطن” رسالة من السكان موجهة إلى أمانة عسير قالوا فيها : نحن أهالي بلدة المحارث آل سريع نعاني من السطو وسرقات منازلنا وذلك بسبب الظلام الدامس وسبق وطلبنا إنارة الشوارع الداخلية أكثر من مرة كان آخرها الطلب المقدم لدى أمانة منطقة عسير برقم ٢٥٣٤٥وتاريخ ١٤٣٥/٦/٣٠ ورقم ٥٦٦٣٨٠ وتاريخ ١٤٣٧/١٠/١٩ بطلب إنارة كامله لبلدة المحارث لكن لم ينفذ أي منها.

 

إقرأ ايضا :

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :