بالصور.. الظلام الدامس يكسو المحارث واللصوص هم المستفيدون

المواطن - سعيد آل هطلاء - أبها

عبر العديد من أهالي وسكان قرى المحارث آل سريع في عسير، عن معاناتهم بسبب الظلام الدامس الذي يخيم على شوارعهم ما يجعل بيوتهم عرضة لعمليات السرقة والسطو.

وتلقت ” المواطن” رسالة من السكان موجهة إلى أمانة عسير قالوا فيها : نحن أهالي بلدة المحارث آل سريع نعاني من السطو وسرقات منازلنا وذلك بسبب الظلام الدامس وسبق وطلبنا إنارة الشوارع الداخلية أكثر من مرة كان آخرها الطلب المقدم لدى أمانة منطقة عسير برقم ٢٥٣٤٥وتاريخ ١٤٣٥/٦/٣٠ ورقم ٥٦٦٣٨٠ وتاريخ ١٤٣٧/١٠/١٩ بطلب إنارة كامله لبلدة المحارث لكن لم ينفذ أي منها.







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